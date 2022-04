Elsa GAUFFIER

D'un naturel enthousiaste et résolument tournée vers l'avenir, j'aime les challenges qui me permettent d'apprendre, d'expérimenter et de me dépasser...



Talent Tags Assessfirst :

#Lead #Conviction #Observatrice #Tact #Détachée #Ouverte #Tolérante #Autonome

#Multitâche #Conceptuelle #Créative #Changement #Organisée #Synthétique #Délègue

#Initiative #Réactive #Factuelle #Contrôlée



Mes compétences :

Ecoute bienveillante

Force de propositions et de solutions

Capacités d'analyse et de synthèse

Ressources Humaines

GPEC

GRH

Management

Apple Mac

Microsoft Excel

Microsoft Word

PC Hardware

WordPress