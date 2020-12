Nathalie COMTE

Gestion de projets RH :

- Pilotage et suivi de l’avancement des projets.

- Cadrage des projets, élaboration de plans d’actions, propositions de scénarios, rédaction des supports

(formalisation des process, identification des risques…).

- Animation d’ateliers de travail avec les opérationnels RH.

- Rédaction des besoins et suivi du déploiement : rédaction des livrables, validation des spécifications

fonctionnelles, relations avec les équipes de développeurs, contrôle de la qualité des livraisons, homologation.

- Conduite du changement : réalisation des plans de communication, rédaction des procédures et guides

opératoires…



Management :

-Encadrement de 12 assistants de gestion du personnel



Mes compétences :

Ressources humaines

Chef de projet

Process

SIRH

Lean Six Sigma