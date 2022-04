Elsa GIANNIERI

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo!



Passionnée par les sciences sociales, les relations humaines et aussi amoureuse de mon métier, Viadéo est l’occasion d’échanger et de partager.

Et pourquoi pas : mieux connaître le tissu économique de la région Lyonnaise, créer du lien et faire du réseautage (accompagnement dans vos parcours professionnels, mise en relation et se rendre service).



Disponible pour échanger : egiannieri@altimemploi.fr ou autour d’un café à l’agence et ailleurs !



Mes compétences :

Prezi

Microsoft Office

Adaptabilité

Travail en équipe

Dynamisme

Organisation

Prospection commerciale

Recrutement

Négociation commerciale

Intelligence sociale

Energie