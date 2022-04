Elsa GOUIX

Après un Doctorat en Biologie obtenu en 2009, j'ai effectué un post-doctorat de 4 ans à l'IPMC de Sophia-Antipolis. Entre septembre 2014 et Mars 2015 j'ai assuré les enseignements de biologie humaine et mathématiques aux élèves des classes préparatoires aux concours aide-soignant et infirmier à l'IFSI Cannes.

Je suis actuellement professeur de biologie pour les classes préparatoires aux concours paramédicaux.



Mes compétences :

Neurosciences

Enseignement

Biologie

Mobile

Formation