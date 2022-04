Elsa GOURBEILLE

Fondatrice d'un centre de développement et de formations, SOLUTIAL, dédié aux entreprises (TPE/PME/FRANCHISE).





Notre concept :



1/ Nos facilitateurs de développement effectuent un Diagnostic global de l'activité (de 1h à 1/2 journée) directement en entreprise.





2/ Nos consultants/formateurs indépendants sont des spécialistes dans leur métier : Commerce,vente, distribution, management, organisation, communication, Web, Comptabilité, gestion, langues étrangères, sécurité, hygiène, CHR.



Ils accompagnent les chefs d'entreprise et salariés dans le développement de leurs compétences et la mise en place de leurs projets.

Les cursus s'organisent de 1 à 3 journées de formation au centre ou en entreprise. Les modules de formation et/ou d'accompagnement peuvent être personnalisés en fonction des besoins, des projets et de la disponibilité des dirigeants.





3/ Notre plate-forme administrative informe et oriente les entrepreneurs dans leurs possibilités de financement. Elle les accompagne dans l'optimisation des plans de formations et de professionbalisation et pour le suivi des financements (FONDS, OPCA ...)





4/ Nos facilitateurs et formateurs/consultants travaillent en étroite collaboration pour effectuer le suivis des prestations, des cursus et des projets dans une logique "Qualité" et de mise en place des projets de développement.





5/ Nos chefs projets étudient, structurent et développent des projets de développement economique avec les institutions et acteurs de la région pour :

- Le développement des commerces de centre ville

- Le développement de l'attractivité touristique et de la qualité.

- L'aide à la structuration et organisation des associations locales





Nos implantations :



Le centre principal est implanté sur Beziers 34500, les interventions s'effectuent de Nîmes à Perpignan car nous bénéficions de plusieurs salles de formation sur toute la région LR - MP et nos consultants formateurs se déplacent en entreprise sur demande.





Mes spécialités :



Consultante en développement d'entreprise et coordinatrice de projet



- Conseils et accompagnement

- Création de projet

- Formations :

* Commerce

* Distribution



* Management

* Ressources Humaines



Nos contacts :

Elsa Gourbeille - 0650716215 - contact@solutialformation.fr



www.solutialformation.fr



Mes compétences :

franchise

coordination

encadrement

développement

management

distribution