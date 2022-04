Elsa GREDER

Ayant pratiqué l'agilité pendant 8 ans, tout d'abord en tant que développeur agile puis en tant que Product Owner, je suis entièrement convaincue de la pertinence des méthodes agiles.



C'est donc naturellement que je me suis orientée vers le rôle de coach agile afin d'aider d’autres équipes à mettre en place cette méthodologie et leur permettre d’en retirer tous les bénéfices.



Mes compétences :

Fonctionnelle et gestion des risques

Développement

Java

Scrum

Flex

Conception

JIRA

SVN

Oracle 10g

GIT

Test

AMOA

Recueil des besoins

Recette fonctionnelle

Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles

Méthode agile