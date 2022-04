Elsa GROSSOLEIL

Intégrer Cultura, c’est rejoindre une équipe de collaborateurs professionnels, disponibles, ouverts et passionnés. Une équipe où se mixent compétences et savoir-faire.



Notre talent : développer le meilleur de chaque potentiel. Alors, n'attendez plus et contactez nous !



Donnez des perspectives à vos ambitions et rejoignez-nous



Mes compétences :

Gestion de projet

Recrutement

Formation

Gestion des compétences

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Travail en équipe

Organisation du travail

Sourcing

IRP