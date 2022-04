Elsa GUÉRIMAND

Dix ans d’expérience dans le domaine du design d'interface pour smartphone et applications mobiles en Angleterre et en France m’ont permis de connaître ce secteur de pointe et d’en maîtriser les spécificités.



Outre cette spécialité, j’ai eu l’occasion pendant mes six années de formation initiale d’effectuer de nombreux stages dans différents studios ou agences de communication.



Mes compétences :

Nouvelles technologies