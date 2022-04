Elsa GUIGO

Forte d’une solide expérience en communication dans différentes institutions publiques, j’ai conçu et mis en place avec succès des stratégies de communication et de développement dans des contextes variés (international, culturel, diplomatique).

Ma dernière expérience professionnelle au sein de l’Institut français m’a permis de consolider mes compétences en management d’équipe et mon appétence pour les ressources humaines et la communication corporate.

Durant ma carrière, j’ai, dans divers contextes, fait preuve de capacités d’adaptation et d’initiative et j’ai confirmé une aisance orale et rédactionnelle aussi bien en français qu’en anglais.



Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

Community management

Culture

Communication

Adobe Photoshop

Appels d'offres

Relations Presse

Formation professionnelle

Relations publiques

Gestion de projet