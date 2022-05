Se jouant des frontières en général et plus particulièrement des passages existant entre l'anthropologie, l'art contemporain et l'architecture, Malala Andrialavidrazana s'intéresse à la diversité des expressions de l'identité dans un monde dominé par la communication de masse et une uniformité de plus en plus marquée.



Ses images prises sur le vif ont progressivement pris place dans l'envers des décors des mégapoles chargées d’histoire où les vestiges d’antan se perdent dans les strates d'une urbanité moderne et envahissante. Tantôt déclinées sous forme de tirages classiques sur papier ou montées sur écran, tantôt revisitées sous forme de photocollages ou rétro-éclairées, elles n’imposent aucune situation mais proposent un cadre ouvert qui laissent vagabonder l’imaginaire. Néanmoins, elles suggèrent un regard à la recherche à la fois d'une authenticité et d’une intimité avec la ville, s’attachant à des scènes de vie ou détails urbains, où les lieux et les personnes sont rapportés à leur signifiant.



Titulaire d'un diplôme d'Architecte DPLG, Malala Andrialavidrazana a reçu le Prix de la Fondation HSBC pour la Photographie en 2004. Son travail est régulièrement présenté dans de nombreux festivals et institutions à travers le monde.



