"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."



Passionnée par tout ce qui touche au web et au design je sais que je saurais m’investir.



La formation très complète que j’ai reçue me permet d’être autonome mais aussi de comprendre le travail de mes futurs collaborateurs.



Bilingue suédois, je m'adapte rapidement à une situation étrangère.



Vous recherchez un profil littéraire et artistique ? J’ai le souci de l’esthétique et du détail alors n'hésitez pas à me contacter !



Mon profil Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/elsa-haddad-b65663134