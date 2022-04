Elsa HELLEU

Je vous propose de DEVENIR un véritable ACTEUR du CHANGEMENT de la qualité des relations quotidiennes : en famille (avec enfants & ado, en couple, entre parents séparés, avec les aînés...) comme au travail (en équipe, entres collègues, auprès du public, avec les partenaires...)



Se former à la COMMUNICATION VIVANTE, c'est s'approprier des OUTILS concrets, simples et efficaces, pour apaiser, clarifier et enrichir la relations à soi, aux autres et aux évènements de la Vie.



C'est aussi se reconnecter avec son propre POTENTIEL CRÉATIF, ses RESSOURCES et TALENTS insoupçonnés.



C'est enfin PERMETTRE aux autres de faire de même, grâce à un mode relationnel authentiquement OUVERT, CONSTRUCTIF et mutuellement SATISFAISANT.



Riche de plus de 19 ans d’expérience dans la FORMATION POUR ADULTES, en entreprises et établissements de soins spécialisés, ainsi que dans l’insertion professionnelle, je vous propose une METHODE PEDAGOGIQUE PRAGMATIQUE, RÉFLEXIVE et LUDIQUE, nourrie des approches auxquelles je me suis formée depuis une douzaine d’années :



Approche Centrée sur la Personne selon C. ROGERS



Communication Non Violente® de Marshall B. ROSENBERG



Méthode ESPERE® & système SAPPE® de Jacques SALOME



Les Jeux Coopératifs au service de la rencontre et de l’entraide



L'accueil bienveillant des pleurs et des colères selon Aletha SOLTER



Les Ateliers Positifs vous proposent des MODULES de FORMATION destinés aux PROFESSIONNELS de l'éducation ("La relation d'autorité éducative bienveillante"), de l'animation ("Se former à l'animation de Jeux Coopératifs intergénérationnels"), de la santé ("La bientraitance active dans la relation soignant-soigné"), l'insertion ("La relation d'accompagnement des publics en insertion") ....



A vous de jouer !











Mes compétences :

Mise en place de projets de formation

Mise en place de solutions

Médiation

Analyse des besoins

Ecoute active

Pédagogie