Julie HELLEU

Titulaire d'un DEUST et d'une licence professionnelle en droit et techniques de l'assurance avec la qualité de Lauréate de la Faculté de Poitiers, j'occupe actuellement un poste de gestionnaire d’indemnisation corporelle confirmée au sein des Assurances de la Caisse d'Epargne.



Mon activité se partage entre d'une part la gestion personnelle de mes dossiers corporels dont le contexte et la gravité des blessures sont très variés, et d'autre part le soutien théorique et technique aux gestionnaires de mon service (par des formations, tutorats, suivis de dossiers).



Ayant occupé préalablement un poste de collaboratrice d'agence dont le portefeuille était pour partie composé d'assurés de nationalité anglaise, j'ai ainsi eu l'occasion de développer dès le début de mon expérience professionnelle une adaptabilité nécessaire au devoir de conseil de tout assureur (pratique de l'anglais, déplacement au domicile des assurés).



Dynamique, rigoureuse et impliquée dans mes activités professionnelles et privées, je favorise l’échange avec les individus afin de poursuivre mon évolution professionnelle.



