Mon esprit scientifique et méthodologique ainsi que mon intérêt pour les nouvelles technologies, me permettent de m'épanouir dans le milieu de la maintenance.



J'ai aussi acquis deux licences universitaires, une en Management et l'autre dans l'animation.



J'ai un sens aigu du service client et du respect vis à vis de mes partenaires et de mon travail.



Je pratique régulièrement le sport sous différentes formes qui m'ont appris à aimer relever des défis, réussir en équipes et viser la performance.



Cyril Lagarrigue



Mes compétences :

Électricité

Pneumatique et électrique

Hydraulique industrielle

Programmation

Management de projet

Management d'équipe

Maintenance industrielle

Service client

Amélioration continue

Pneumatique

Electronique