Elsa HOPKINS

Expérience de 7 ans en tant que coordinatrice commerciale et responsable commerciale dans PME fabrication et commercialisation en BtoB auprès de clients du secteur industriel, événementiel, et collectivités locales; habituée au travail d'équipe, à la coordination entre les équipes commerciales et les équipes de production; marketing (création de documents publicitaires, textes et documents pour site Internet...)...



Mes compétences :

Marchés publics

Gestion de projet

Google Sketchup