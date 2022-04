Elsa JIMENEZ

Engagé dans la satisfaction clients et l’épanouissement de ses collaborateurs, PRESTINFO SERVICES c’est 20 ans d’expertise en gestion des SI.

Notre accompagnement s’articule autour de 4 pôles : Gestion d’infrastructures IT – Prestation en environnement utilisateurs – Acquisition de matériels informatique – Hébergement en Data Center. Basés en Rhône-Alpes, nous intervenons sur tout le territoire national auprès de nos clients, grands-comptes et PME de secteurs d’activité variés.



ESN à taille humaine, nous mettons en avant une autre vision du service informatique. Notre croissance maîtrisée et constante nous permet de rester proche de nos clients et collaborateurs.

Notre valeur ajoutée, valoriser les compétences de nos collaborateurs, et permettre à chacun de se réaliser dans son travail, pour une satisfaction partagée.

Des « hommes pour innover » avec lesquels nous avons établi des relations durables, qui font grandir l’entreprise, et dont nous sommes fiers !



Je suis à votre écoute pour échanger sur les nouvelles opportunités que nous vous proposons.



Mes compétences :

Approche directe

Ressources humaines

Chasse de têtes

Recrutement

Sourcing - Recherche

Information Technology

Sens du contact