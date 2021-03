David JIMENEZ

Disponible immédiatement...

Autodidacte, passionné, j’ai à ce jour 15 ans d’expériences dans la gestion et l’administration de systèmes informatique. J’aime proposer, gérer et maintenir des solutions innovantes et fonctionnelles dans un souci permanent d’efficacité. Je suis à l’aise avec bon nombres de Technologies et produits systèmes : Microsoft, Vmware, Citrix, Veeam… ainsi que les méthodes (ITIL) et processus (Gestion de Projet) propre au Systèmes d’Information. Véritable Généraliste Systèmes prêts à vous accompagner dans votre transformation digitale.



Mes domaines de compétences sont les suivants:



- Administration Systèmes Windows 2000/2003/2008/2012 Serveur

- Coordination et Gestion de Projets d'infrastructures (AMOA Technique et Organisationnel sur des projets divers: PCA, Etude d'externalisation vers du Cloud Hybrid, MOE et gestion de prestataires pour MCO d'infrastructure et d'exploitation...

- Administration SQL Serveur 2000/2005

- Administration Serveur Messagerie EXCHANGE 2003/2007

- Consolidation de serveurs avec Vmware ESX

- Support Niveau 2 et 3 : Hardware, Système et Réseau

- Identification et Gestion de problèmes systèmes et réseaux

- Initiation au fondements d’ ITIL

- Initiation à la gestion de projet ( diplôme obtenue )

- Rédaction de procédures d’Exploitations et de Cahiers des Charges

- Ingénierie d’une Infrastructure Réseaux, Systèmes et Sécurité



Compétences techniques

Systèmes d’exploitation serveurs : Windows 2000/2003/2008/2012, Linux

Systèmes Applicatifs : Citrix, Terminal Serveur, AS400, Microsoft SMS

Matèriels : Serveurs IBM, DELL PowerEdge, HP ; Blade (IBM HS22 et Dell), SAN (Netapp, EMC²)

Switch et Routeurs : Netasq et Fortigate, Brocade, HP, Cisco

Base de données : Microsoft SQL 2000/2005

Réseaux : TCP/IP, Ethernet, ATM, VPN, IPSEC, SSL/TLS

Vitualisation : Vmware ESX en cluster (Vsphere 6, Vmotion, HA, Vstorage …)

Messagerie : Microsoft Exchange 2003 et 2007

Scripting : Powershell (PowerGui), VBS

Supervision : SNMP, WMI, Nagios

Sauvegarde de données : Timenavigator (Atempo) ; windows Backup

Téléphonie : PABX IP Mitel + PABX Clasique





2002-2015 Formations et Cours officiels Microsoft et Autres :



CM2128 Administration d'un Environnement réseau sous Windows 2000

CM2321 Administration Microsoft SQL Serveur 2000

CM2596US Administration Microsoft System Management Server 2003

CM2144A Administration d'un Environnement Microsoft Windows Server 2003

CM2149A Maintenance d'un Environnement Microsoft Windows Server 2003

Administration de Metaframe XP (Citrix)

6734A Mise à jour des compétences en matière d'infrastructure Réseau et de Technologie Active Directory dans Windows Server 2008

5909A Introduction à l'installation et à la gestion de Microsoft Exchange Server 2007

4742B Maintenance d'une base de données Microsoft SQL Server 2005

201 et 301 Administration FORTIGATE (FCNSP)

MS22417 Windows Server 2012 R2 - Mise a jour des connaissances pour les MCSA



