Elsa Joly, fille du designer Sylvain Joly, édite et distribue une ligne de canapés créatifs conçus en étroite collaboration avec l’agence de design familiale qui a 30 ans d'activité dans le secteur d'ameublement.



Avec pour principale motivation d’être au plus proche de ses clients, l’agence ouvre ses portes aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent meubler leur intérieur avec des produits de qualité et à des prix abordables.



Créativité, exigence, confort et partage sont les valeurs défendues par le concept Design moi un canapé, qui met son savoir-faire de designer au profit d’un client toujours unique.





Pour profiter de ses conseils personnalisés, il suffit d’un clic :

www.designmoiuncanape.com



ou



d’une simple visite au showroom situé à quelques 20 km de Paris :



Showroom

5 rue Pierre Bezançon

94440 Marolles en Brie











Mes compétences :

Manager de projets

Relations publics

Webmarketing

Conseils décoration et aménagement

Relations Presse

Décoration intérieure

Design