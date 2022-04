Elsa JUBIN

Passionnée depuis de nombreuses années par le domaine de l'évènementiel, j'ai eu la chance de développer cette fonction au sein des Laboratoires Ipsen sur un périmètre international.

J'ai commencé par structurer la participation aux congrès internationaux au sein du marketing pour les Zones Europe et Intercontinental - création des outils de gestion de la logistique des filiales - liens avec les sociétés savantes pour les partnerships.

Puis j'ai créé la Fonction de Responsable des Congrès et Evènements Internationaux au sein du Marketing Global. L'équipe s'est étoffée. En plus de la logistique des filiales et du Corporate, nous gérions également la participation des leaders d'opinion aux différents évènements.

L'équipe s'est de nouveau agrandie pour pouvoir également gérer les masterclasses et les séminaires internes notamment le séminaire annuel de la Direction - 300 personnes.

Mon rôle sur les dernières années était principalement de :

. manager une équipe de 7 personnes en direct et coordonner tous les acteurs d'un évènements - agences d'évènementiel, de communication, scientifiques, d'audiovisuel ...

. gérer les sujets transverses notamment la mise en place de la stratégie achat, le déploiement de la plateforme Evenium pour la gestion des participants pour l'ensemble des évènements, la modification des outils existants pour pouvoir répondre aux exigences de la transparence, la collaboration avec les équipes digital

. accroître notre expertise dans l'organisation des grands séminaires internes - scénographie et workshop innovants, outils de coordination entre toutes les équipes



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Coordination de projets

Management

Excel, Word, Power Point,

SAP

Evenium

App Event (agenda, liste de participants, speakers