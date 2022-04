Elsa KRUMHORN

Bonjour à tous,



Je suis en reconversion et je recherche une formation pour passer un cap petite enfance et le concours d'atsem. Une école de formation en alternance en île de France dans un cfa.

Cherche à acquérir de l'expérience .

Déjà travaillée 3 semaines en décembre dans une école maternelle .



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Excel

Prospection commerciale

Animation de formations

Recrutement

Droit des contrats

Veille juridique et législative

Communication

Sourcing

Entretiens professionnels