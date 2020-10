Elsa LABORDE

Mon parcours m'a permis d'acquérir de solides compétences techniques qui viennent renforcer mon cursus et mon regard créatif.

Actuellement responsable du pôle création de l'imprimerie, je m'occupe de la communication aussi bien interne qu'externe.

A l'écoute du besoin des clients en terme de communication, je les accompagne tout au long de l'élaboration du projet. Ainsi, à partir d'un brief créatif précis, je développe des axes de recherches et réalise de nombreux supports. Je guide le client jusqu'aux BAT finaux et m'assure de répondre dans les délais aux différentes demandes avec l'aide de l'équipe en place. N'hésitez pas à me contacter pour discuter d'un projet !

Edition - Illustration - Logotype - Packaging



Mes compétences :

Édition

Graphisme

Illustration

Photographie

Relecture typographique et orthographique

Recherches iconographiques