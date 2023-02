Mohamed SABBAR

Autodidacte, j’ai su gravir les échelons un par un avec persévérance, réactivité et

Enthousiasme au sein d’un encadrement de professionnel qui ont su reconnaitre ma

Motivation pour évoluer au poste de directeur de magasin dans le groupe MONSIEUR BRICOLAGE.



J’atteste de plus de 20 ans d’expérience dans le monde du commerce qui m’ont permis acquérir une expérience professionnelle.

.

Actuellement Directeur de magasin dans le groupe Mr bricolage depuis 1er novembre 2014.

J’ai eu également le privilège de collaborer à la reprise d"un magasin et a le remettre en route .



Assurant de ce fait la formation des nouveaux collaborateurs tant en théorique qu’en

pratique. Connaissance de l’entreprise, , technique de vente

relever de tels challenges résulte de la confiance témoignée et du professionnalisme

déployé.

Cette réussite, je la dois à mes collaborateurs qui ont su s' investir autour de moi.

les former, les écouter, les impliquer de façon à ce que chacun trouve sa place et chacun avance a son rythme.

Mes atouts de clarté et de rigueur, ainsi mon aisance relationnelle m’ont toujours favorisé la tache. Vérifier par de bons résultats et une stabilité d’équipe.