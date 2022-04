Elsa LE NAOUR

Actuellement juriste de Droit social au sein de la RATP, je suis chargée de conseiller les responsables des ressources humaines sur les problématiques de droit social rencontrées au quotidien mais également de les informer sur les différentes évolutions réglementaires.



En parallèle de mon activité de conseiller en droit social, je suis également en charge aujourd'hui de la gestion des relations avec les membres du Comité de Groupe France RATP ainsi que de la préparation et de l'animation avec le Président des séances plénières de cette instance.



L'opportunité de parfaire mes compétences en matière de négociation collective m'a été offerte au cours de l'exercice 2016 en m'attribuant la charge de la négociation de l'accord de mise en place du Comité d'entreprise européen RATP. Cet dernier a été signé fin 2016 par l'ensemble des partenaires sociaux.



Grâce à ma double formation en droit social et ressources humaines et à mes expériences professionnelles, j'ai su développé un véritable attrait pour les ressources humaines et plus particulièrement pour les relations sociales. En assurant une relation de confiance avec les partenaires sociaux, je m’efforce à contribuer à la qualité du dialogue social au sein de mon Entreprise.



Mes compétences :

Internet, Pack office

Ressources humaines

Droit social