Sabrina JACQUETTE

J’ai entamé ma carrière dans la vente et la gestion relation client. Rapidement, j’ai évolué vers un poste en formation et management ce qui a renforcé mon appétence pour l’accompagnement de collaborateurs puis poussée à orienter ma carrière vers les fonctions supports de la formation. J’ai consolidé mes acquis en passant des diplômes parallèlement à mon activité et souhaite aujourd’hui trouver l’opportunité de me positionner sur un poste à long terme au sein d’une entreprise en mesure de valoriser mes compétences et révéler le meilleur de mon potentiel.



Mes compétences :

MANAGEMENT

TÉLÉMARKETING

ENSEIGNEMENT

ASSURANCES

Gestion de projet

Formation

Ecoute

Analyse des besoins