Elsa LEAUTAUD

Bonjour, Bienvenue



J’ai validé dans un premier temps ma licence de sociologie à l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne. En effet l’approche sociologique des questions de société m’intéresse. Elle permet de réfléchir la complexité des situations et d’y porter un regard nouveau. Par la suite j’ai souhaité développer mes connaissances sur le champ anthropologique, et j’ai validé un master dont le sujet de mémoire parlait des traces urbaines et mémorielles du passé soviétique à Tallinn.



Dans la nécessité de travailler, j’ai intégré Arvato dans le cadre d’un CDI, en Estonie puis en Allemagne où je travaille actuellement. Durant ces contrats j’ai développé des compétences relationnelles et commerciales, toutefois aujourd’hui, je souhaiterais revenir en France et travailler sur le champ de ma formation initiale, c'est-à-dire dans le domaine de la sociologie et l’urbanisme.



Je suis disponible pour parler et pour échanger sur toutes propositions.





Mes compétences :

Concertation