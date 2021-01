Entré dans la vie professionnelle en 1991, j'ai obtenu la même année le diplôme d'architecte DPLG.



Mon parcours professionnel se résume en trois points fort:



1. 1991/1992 à l'atelier Catherine Furet, le logement son rapport à la ville, à l'espace public. Deux grands projets, la rue PIAT et l'avenue de Clichy à Paris. Des logements intermédiaires à Ste-Geneviève des Bois ...



2. 1992/2003 à l'atelier parisien d'urbanisme (apur), 11 années de réflexions travaux à toutes les échelles, rencontre avec 4 personnes déterminantes. le guide de l'espace public, le renouvellement urbain de la couronne parisienne (zac des lilas, batignolles, porte de vincennes, place de rungis), et le PLU de Paris.



3. 2003/2012 à la CA de St Quentin en Yvelines, en charge de trois PLU depuis 6 ans; réflexions sur un SCOTERritoire, l'OIN Paris Saclay, le développement durable et ses finalités.



Mon CV peut être vu et lu sur :

https://fr.linkedin.com/in/pascal-hussonnois-79036623



De février 2012 à février 2015 ... changement de région pour aller m'établir dans le sud, en languedoc roussillon proche de Perpignan : j'ai pris le poste d'urbaniste à la commune du Barcarès pour une durée de 3 ans, avec un PLU à réaliser, des espaces publics et pleins d'autres projets ...



Depuis février 2014, "Territoires Communs" est une structure d'accompagnement aux pratiques participatives en lien avec l'habitat et l'aménagement, développée au sein de la CAE PERSPECTIVES.



Mes compétences :

Gestion des projets urbains, processus concerté

Montage de projets, architeture du projet

Management