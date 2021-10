Claude Pasquer Architecte Paysagiste DPLG / Sculpteur



www.claudepasquer.com

www.champicomposteur.com

www.croqueursdejardin.com

Vous pouvez me rejoindre sur Twitter :http://twitter.com/Sculptillonneur





Trois passions maniment ; les végétaux et leurs utilisations, le dessin et l'aménagement d'espaces, les sculptures et le caractère quelles confèrent à un jardin.



20 années d'activité mont permis d'intervenir dans des sites à différentes échelles ; le grand paysage me fascine, la composition et l'harmonie d'un parc m'interpellent, quant aux petits jardins, ils me permettent de faire rêver, dinventer un espace à voir, mais surtout à vivre



Jaime intervenir dans les lieux chargés dhistoire, où lobservation minutieuse et le respect de lexistant, sont les premières bases de réflexion dun projet. Les lieux visitables où je suis intervenu sont le château de Vascoeuil dans l'Eure, Le château de Maisons Laffitte, Le château du Rivau...



Un projet d'aménagement, c'est une histoire ! Celle-ci se doit d'être belle : Résultat dune rencontre, entre un propriétaire et ses objectifs, le site et ses paramètres intrinsèques, le concepteur et sa passion créative.



Ma passion jardin ma conduit, il y a quelques années à réfléchir à la création de sculptures spécifiques dont je signe maintenant mes aménagements.

Vous pourrez ainsi, aux détours de vos promenades, découvrir mes réalisations ; Sculptures de métal au château du Rivau (Touraine) ou à lhôtel Lancaster (Paris), mes sculptures végétales (Ajoupa Bouillon Martinique) ou bien le jardin de certains de vos amis ?



http://www.claudepasquer.com

http://www.champicomposteur.com

http://www.croqueursdejardin.com

http://www.artabus.com/cpasquer/

pour visualiser spécifiquement mes sculptures

Bonne visite !



Sculptures en l'île à Andresy dans le 78 : La promenade sur l'île est visible sur le site :

http://sculpteursenlile.free.fr/sommaire.html



Jaime communiquer mes passions et savoir-faire, c'est pourquoi j'enseigne en formation continue à Ecole Nationale Supérieure Du Paysage de Versailles, où je suis en charge en autres du cours « Croquis de jardin »

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact directement avec l'école du paysage. Ce cours est assez demandé et les places sont rares



Mes compétences :

Sculpture

Architecte Paysagiste DPLG