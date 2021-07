Hervé MAUCLÈRE

Architecture Urbanisme Paysage, le moment n'est il pas venu de passer de l'économie et du gadget, à l'échelle humaine, à la culture, au lien territoriaux, et au bon sens.... d'y ramener de la compétence, de la participation, de la vision, de changer d'échelle et d'outils, et de respecter et tisser nos territoires pour un équilibre nécessaire à retrouver.



Après une enfance à Casablanca et un diplôme d'architecte à Paris en 82, premiers pas en tant qu'architecte au Maroc, pour la construction du palais des congrès de Casablanca dans la tradition des palais royaux et de l'artisanat en 1983 puis, entre autres, la reconstruction de la Mamounia à Marrakech en 85...

Directeur de la programmation et des études de faisabilité puis du projet clefs en mains de l'université d'Ifrane, dans l'Atlas Marocain.

Directeur de la programmation du parc des schtroumfs à Hagondange.

Design manager du Parc Euro Disneyland à l'Est de Paris, responsable des zones d'entrée, de Main street, et du parcours de liaison avec le RER TVG.



Architecte à la direction Générale des Autoroutes du Sud de la France, chef du service du développement commercial et culturel, puis chargé de mission aires et architecture, direction de l'environnement et du développement durable. Mise en scène et organisation de la mobilité des hommes et des marchandises avec les collectivités locales, mise en scène économique et patrimoniale des territoires traversés. Évaluation environnementale et évolution nécessaire des processus de programmation et de conception des infrastructures et de leurs équipements.



Élections Municipales 2008 : Élu conseiller municipal de Saint Rémy lès Chevreuse, en tant que tête de liste de " Vivement Demain à Saint Rémy ", liste sans étiquette, 1er tour: 27.3% / 2eme tour: 17.3%



Lauréat du concours des Architectes Urbanistes de l'Etat en 2008. Architecte des Bâtiments de France de l'Essonne (91) jusqu'en 2014, puis de Paris en octobre 2014.



Initiation d'une politique urbaine par l'analyse et la force des espaces publics et agricoles, de la topographie, des percées visuelles, des façades urbaines, de la densification sensible, de la reconnaissance des quartiers et de leur vie à l'échelle humaine, des connections, de la place des végétaux et du paysage en tant que construction de l'espace public et du maintien d'une qualité de vie et de la biodiversité, plutôt qu'une urbanisation de zonage et de modèles basée sur l'économie et les chiffres.

Fervent défenseur d'un urbanisme de réflexion et de partage, de conception, de projet, avec la participation de la population et des associations locales, en opposition avec l'urbanisme de planification, d'infrastructures et de rapport économique.



Passionné d'aviation et pilote privé aux USA pendant une dizaine d'années.



Passionné de culture et de formation d'arbres fruitiers, je cultive mes jardins et greffes mes arbres, je crée de nouvelles variétés, je garde ce lien précieux qui nous lie à la terre depuis toujours...



Aujourd'hui, Je suis moteur d'actions de " transition territoriale"

Un mouvement au fil de l’eau... Dans une logique de territoire, de Géographie et d’histoire d’une vallée, Une démarche collective

afin de créer et d'accompagner des projets solidaires de résilience locale, dans l’esprit du mouvement des « Villes et territoires en transition ».

afin d' avoir une vision volontariste et positive de l’avenir

Afin d'agir avec tous les citoyens dans une action ascendante, c’est-à-dire en partant des actes volontaires de chacun.



"Il faut cultiver son J A R D I N ..."







Mes compétences :

Architecture

Urbanisme

Arboriculture fruitière, plantation greffe formati