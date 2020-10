Grégory MASCARAU

Élaboration et conduite de projets d'intérêt général, conseil et développement d'offres ou de services pour les collectivités et les entreprises, défense d'intérêts d'élus, de dirigeants dentreprises ou d'organisations professionnelles agissant en France et en Europe. Mon implication dans le secteur de l'énergie, de l'environnement et du développement durable me permet aujourdhui d'en maîtriser les aspects juridiques et techniques, les pratiques opérationnelles, mais aussi de bien connaître les professionnels et les réseaux d'influenceurs en matière de gestion des services publics et des délégations de services publics ou marchés privés y attenant. Je suis à votre écoute pour échanger et partager ensemble nos savoir-faire réciproques.



Mes compétences :

Environnement et développement durable

Collectivités territoriales

Lobbying

Acteurs publics

Droit des collectivités territoriales

Droit de l'environnement

Lobbying et représentation d'intérêts

Relations institutionelles

Déchets

Développement durable

Eau

Energie

Conseil

Agenda 21

Environnement

Mobilité

Entreprises publiques locales