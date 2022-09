Elsa LEMEUNIER

Je suis à la recherche dun poste en tant que collaboratrice en Office Notarial situé dans les villes suivantes : 75, 77, 94 ( Ile de France, Paris )



Je viens de terminer récemment un contrat dapprentissage dun an au sein dune étude notariale au centre de Paris, dans laquelle jétais affectée au service des Formalités.



Cependant si une étude accepte de me former au service des actes courants ou tout autre poste, je serais aussi ravie dapprendre de nouvelles choses

Jai obtenu mon BTS Notariat en juin 2021 à lINFN de Paris (75012), et en juillet 2022 jai validé mon Bachelor de Responsable Administratif Office Manager Bilingue Option Juridique à lécole H3 campus de Paris. (75009).





Bien cordialement.

LEMEUNIER Elsa.