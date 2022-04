Julie LEMEUNIER

Vous recherchez une nouvelle collaboratrice pour compléter votre équipe commerciale. Je suis celle qu'il vous faut !!

Pourquoi ?

Tout simplement parce que j'ai envie d'apprendre ET DE RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS !!

Le plus important n'est pas de savoir d'où on vient...mais où on veut aller !!



Mes compétences :

Fidélisation client

Reporting activité

Bureautique

Vente

Développement commercial

Suivi clientèle

Gestion de la relation client

prise de rendez vous téléphonique

Techniques de vente