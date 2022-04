Elsa LIESSE

En tant qu'ancienne ingénieur d'étude VRD / Environnement au sein de bureaux d'études techniques, j'ai eu à gérer un certain nombre de dossiers de maîtrise d’œuvre, d'études de pré-qualifications et d'études liées au code de l'environnement (études d'impact, loi sur l'eau...).



Depuis 2006, j'ai occupé le poste de chargé de développement au sein de la société Tauw France. Ma mission a consisté à participer au développement de l'agence de Douai, en m'appuyant sur la compréhension des besoins et en apportant une réponse adaptée, avec le soutien d'un travail d'équipe.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont amenée à accompagner bon nombre d'acteurs de l'aménagement du territoire, au point que me vienne l'envie de me diriger vers cette branche.



Je fais partie à présent du Groupe FonciFrance, acteur dynamique de l'aménagement du territoire, dédié jusqu'alors au territoire Nord Pas de Calais. Mon rôle consiste à accompagner les élus quant à la définition de leurs projets communaux/intercommunaux et à réaliser le montage des opérations d'aménagement. Soucieuse de lier les volontés politiques aux exigences règlementaires et urbanistiques, j'emploie toute mon énergie, au sein du Groupe FonciFrance, à donner du sens aux programmes tant sur l'aspect environnemental, que social, tout en recherchant une qualité de vie pour les futurs acquéreurs.



N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante : e.liesse@foncifrance.fr ou sur mon portable 06 09 24 67 87.



Mes compétences :

Conseil

Aménagement du territoire

Marketing

Ecologie

Environnement

Gestion de projet

Management