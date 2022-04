Benoit SALINGUE

Manager d'équipes et de projets, j'exerce depuis plus de 16 ans sur des sujets en lien avec les systèmes d'information : projets IT (développement, infrastructure, monétique, etc.), projets métiers et organisationnels (financement, transformation digitale, etc.), qualité (CMMI, LEAN, ISO 21500, etc.), sécurité (ISO 27001, PCI-DSS, RGPD, etc.), produits / équipements (stratégie, roadmap, marketing, etc.).



Dans plusieurs secteurs d'activités : Industrie de défense & sécurité (THALES - 10 ans), Banque / Retail (ONEY BANQUE ACCORD, Groupe AUCHAN - 5 ans), Hébergement & Infogérance Cloud (PICTIME GROUPE - depuis 2016) et depuis 2019 dans l'industrie chez STANDARD INDUSTRIE INTERNATIONAL en tant que DSI / CIO.



Mes compétences :

Projets innovants

Projets européens

CMMI3

Projet d'entreprise

Télécommunications et réseaux

Qualité projet

PCI-DSS

Gestion de projet

Système d'information

Sécurité

Qualité

CMMI

Cryptographie

MOE

MOA

CNIL