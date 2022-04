Elsa Lyka FANGUINOVÉNY

Pour accéder à des postes en comptabilité et gestion, organisation et informatique. J’ai décidé de valoriser mon parcours en effectuant une formation en management et systèmes d’information.

Le but de ma formation est d'avoir une vision globale d'une entreprise :

- en gestion, organisation et méthodologie d'analyse.

- en management des hommes.

- et en système d'information.



Mes études m’ont permis d’une part d’acquérir un profil de généraliste en gestion des entreprises et d’autre part de me spécialiser dans un certain nombre de techniques utilisées en tant qu'aide comptable.

Les stages que j’ai effectués m’ont permis une première approche de la réalité du monde du travail et de mettre en pratique mes connaissances dans le domaine de la gestion comptable et financière.

Au cours d’une expérience de plus de deux ans, j’ai évoluer au poste d’Aide Comptable puis ensuite de Comptable au Service Intendance du Collège de Balma. J’ai développé encore d’autres compétences en Comptabilité et Gestion.

Lors d’un audit au sein d’une entreprise de travaux publics, j’ai en particulier élaboré un tableau de bord synthétique dans le but d’optimiser la gestion décisionnelle et réaliser un audit générale de la société.

Logiciels maitrisés :

- WORD : création, modification de texte et graphiques - lettres types, courriers administratifs…-

- EXCEL 5 : calculs divers, analyse informations, gestion listes dans feuille de calcul - créations de tableaux de suivi d’utilisation de 5 photocopieurs pour environ 340 utilisateurs-

- ACCES : création bases de données.

- POWER POINT : création diaporama pour exposés -supports compte rendu de rapport d’audit-.

- MICROSOFT PROJECT : gestion de projets (utiliser en cours).

- Méthode MERISE : système d’analyse de l’information : conception système d’information en gestion décisionnelle.

- SIMGEST : jeu d'initiation à la prise de décision managériale dans une entreprise (jeu de simulation en cours).



Mes compétences :

Administration

Autonomie

Comptabilité

Comptabilité et gestion

Rigueur