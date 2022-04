Amelie SEGUIER

Mes différentes expériences professionnelles m’ont amenée aujourd’hui à axer mon travail plus particulièrement dans les domaines de la gestion administrative et comptable.



En effet, actuellement salariée au sein de la SARL Laboratoires DUBERNET, je suis amenée à prendre en charge le suivi de dossiers tels que l’élaboration des contrats de travail, l'établissement des bulletins de salaire et le suivi des plannings de congés et absences. A ceci s’ajoute un suivi comptable : facturation, recouvrement, gestion de trésorerie, comptabilité analytique en collaboration avec le Cabinet Comptable pour l’élaboration des bilans.



Bien que trouvant un conseil administratif et juridique auprès de différents partenaires, je continue encore aujourd’hui à parfaire mes connaissances tous les jours. La formation que je suis actuellement, Master 2 en Administration des Entreprises, me permet de les solidifier et de les compléter. J'ai ainsi l'opportunité d’être en contact avec d'autres professionnels et d’acquérir de solides compétences afin d’évoluer dans ce secteur.



Je me suis inscrite sur ce site afin de parler de mon expérience au quotidien et peut être donner envie à certains de faire ce métier mais surtout pour évoluer et partager des astuces avec d'autres professionnels.



Mes compétences :

Organisation du travail

Comptabilité

Achats

Process commercial

Formation

Adaptation à tous changements

Implication et réactivité

Organis�e