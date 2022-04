Elsa MACCARIO

Récemment diplômée avec les félicitations du jury en design d'objets et d'espaces à l'ESAD de Reims, je suis à la recherche de mon premier emploi. Je souhaite mettre mes compétences au service de projets innovants et prospectifs, à forts impacts sociaux et environnementaux et de préférence centrés usagers et ancrés sur le territoire où j'ai grandi (Région Paca). Ça vous parle? Ecrivez-moi ! Je suis curieuse d’avoir votre retour d’expérience et d'échanger sur nos projets respectifs.



Mes compétences :

Rhinoceros

Première Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Sketch

Adobe After Effects

Principle

Keyshot