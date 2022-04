Elsa MACLOU

Femme, Mère, Danseuse, Thérapeute, Reconvertie après 10 années d'une première vie professionnelle dans l'administration française. Ma seconde vie est placée sous le signe de la Passion!

Passion pour la danse,

Passion pour le chemin de pacification et de montée en joie des êtres,

et Passion pour les femmes et les bébés que j'aide à se mettre en mouvement et à trouver leur équilibre, à l’intérieur d'eux-mêmes et dans leurs vies.



Mes compétences :

Constellations familiales

Accompagnment à la naissance et la maternité

Psychothérapie

Thérapie quantique QHIA

Développement personnel

Kinésiologie

Thérapie individuelle

Danse thérapie

Thérapie de groupe

Thérapie énergétique de polarité