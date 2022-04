Frédérique HERPIN-TULLIO

Vous avez pour mission de gérer et d'optimiser financièrement le portefeuille d'actifs immobilier tertiaire, commercial, hôtelier... d'un investisseur institutionnel, d'une foncière ou d'un fonds d'investissement Français ou étranger.

Directeur du property management, je vous apporte expertise et opérationnalité immédiate grâce à mon expérience de plus de 15 ans en tant que manager dans le domaine de la gestion et de l'assez management, ainsi que ma formation spécialisée dans l'immobilier et la finance.

De plus je suis trilingue Français, Espagnol et Italien et j’ai une bonne maîtrise de l'Anglais.



Mes compétences :

Asset management

AGIR400- AS400- Ciel compta/paies - Gantt project

Gestion de projet

Pack office sur PC et MAC

Immobilier - Real Estate

Expertise immobilière

Négociations contrats et transactions

Immobilier commercial

Gestion de la relation client

Management

Gestion locative et immobilière