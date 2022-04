Elsa MARCILLE

10 années dans l’événementiel de grande envergure me permet de connaitre la "mécanique" en terme de montage et coordination de projets: de la réflexion, aux modes opératoires, pilotage opérationnel technique, logistique, budgétaire et communication à la gestion de partenaires et prestataire. Management d'équipe



Domaines : salons grand public, salons professionnels, événements sportifs internationaux, édition, site web, formation et cours de bricolage et décoration



Affinité pour le digital





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Coordination de projets

Réflexion stratégique

Management

Communication événementielle

Appétence pour le digital

Travail en transversal

Marketing opérationnel