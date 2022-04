Elsa MICHAUD

J'ai intégré Assystem en 2012 à l'issue d'une formation ESC. Ce qui m’a plu et continue de me motiver ? La créativité et la responsabilité, au cœur de l’ADN Assystem. Pendant 4 ans, j'ai travaillé sur un enjeu stratégique d'une société de conseil en ingénierie: Le recrutement, équipes techniques et encadrement.



Assystem m'offre aujourd'hui l'opportunité de prendre en charge le développement commercial sur les activités Systems&Software engineering, Mechanical&Electrical engineering et Manufacturing& Supply chain pour des secteurs industriels variés en Rhône Alpes: auto, défense, aérospatial, industrie manufacturière...



Et vous ?



Futurs partenaires :



Vous recherchez un systémier, un ingénieriste ? Un partenaire industriel capable de vous accompagner sur l’ensemble de vos programmes et sur vos projets d’innovation ?

Vous partagez nos ambitions ?



Futurs collègues :



Vous êtes passionné de technologies ? Vous voulez intégrer le monde de l’industrie et participer aux plus grands projets mondiaux ?

Vous partagez nos valeurs ?

Vous avez envie de bouger dans votre carrière : changer de métiers, de secteurs, de pays ?

Entreprendre, oser, innover…



Assystem aussi.



Rencontrons-nous !