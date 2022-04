Elsa MIGOT

/Array /



Plus de 9 ans de DA en agence pour de grandes marques nationales et internationales (Heinz, Gerflor, Groupe Aoste, Lustucru, KB, région PACA…)

Ma pérennité en agence et mon expérience de freelance me permettent d'appréhender au mieux les besoins de mes clients.

Spécialisée en MOTION DESIGN, je réalise des vidéos explicatives et des animations formats courts "social content" pour vos réseaux sociaux.

Forte de mon expérience de directrice artistique en graphisme, je peux créer vos supports en amont de l'animation. J'accompagne sur la phase de script et de storyboarding pour produire ensuite la vidéo la plus adaptée à votre message !



Mes compétences :

Photographie

Adobe InDesign CS5

Adobe Illustrator

Web design

Adobe Photoshop

Graphisme print

Adobe After Effects

Motion design