Elsa MIGOT

Compétences fonctionnelles :

- Animation d’ateliers de travail

- Chiffrage

- Elaboration de maquettes

- Cadrage, conception et rédaction de spécifications (générales et détaillées)

- Appui aux développements applicatifs

- Rédaction de plans de tests et recette métier

- Avant-vente



Compétences techniques :

- Développement Web (Java/J2EE et PHP)

- Développement CRM (Siebel), MDM (Talend), BPM (Tibco et Workey) et ECM (Alfresco)

- Rédaction de plans de tests et recette technique



Compétences de gestion de projet :

- Suivi des développements applicatifs

- Encadrement d’une équipe

- Préparation et animation d’instances projet (comité projet, sprint plannings et démonstrations client)



Secteurs d'intervention : banque/assurance, énergie (électricité), sécurité sanitaire des aliments, service, vente, poste



