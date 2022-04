Rianasoa ANDRIAMADY

Je suis consultante décisionnel, spécialisée dans la suite IBM Cognos BI.



Avec 7 années d’expérience dans la mise en place de reporting analytique et prédictif, j’accompagne mes clients depuis la phase d’expression des besoins jusqu’à la formation d’utilisateurs finaux.



Mon périmètre d’expertise englobe la conception, la modélisation et le développement des rapports et des tableaux de bord, ceci dans des domaines métiers tels que la Banque, les Assurances ou la Logistique.



Mes compétences :

Cognos

Business Intelligence

Informatica