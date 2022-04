Domohina ANDRIAMADY

Je suis diététicienne nutritionniste en libérale et je suis spécialisée dans la perte de poids et le rééquilibrage alimentaire à destination des personnes en surcharge pondérale. Issue d'un master en innovation de l'alimentation, je suis passionnée par l'alimentation, la nutrition humaine et les habitudes alimentaires.



Mes objectifs en tant que diététicienne nutritionniste sont :

- la perte de poids saine basée sur l'analyse des besoins

- l'éducation nutritionnelle fondée sur l'équilibre alimentaire

- l'amélioration des habitudes alimentaires et la mise en place d'une activité physique régulière

- l'acquisition d'un meilleur état de santé grâce à la perte de poids et à l'entretien physique



Mes consultations sont téléphoniques et hebdomadaires pour être au plus près des besoins et des questionnements quotidiens de mes patients.



La relation de confiance entre le diététicien et le patient est au cœur de mon activité et constitue pour moi une grande motivation





Mes compétences :

Gestion de projet

Veille technologique

Veille concurrentielle

Animation réunions

Gestion de la relation client