Matthieu VIGUIER

Informaticien passionné, appuyé d'une double expérience humaine et technique, à la fois à l'aise dans la planification ou la gestion de crise, je suis généraliste et j'affectionne particulièrement l'analyse, l'architecture et l'optimisation aux niveaux opérationnels ou décisionnels. Je me concentre actuellement sur la culture DevOps, son intégration et ses impacts au sein d'une DSI agile pour le compte d'un acteur national de la comptabilité et du conseil.



Jusque fin 2022 je m'occupais du développement de SAS Service Informatique en tant que responsable opérationnel, technique et commercial, entreprise bretonne spécialisée dans les services informatiques généraux aux TPE, PME et indépendants qui est née d'une branche dédiée aux professionnels que j'ai créée et animée de 2015 à 2019 au sein du groupe UNiK INFORMATIQUE, leader régional de l'informatique reconditionnée.



De 2005 à 2015, j'ai eu la chance de m'épanouir dans une première carrière militaire riche et dynamique et de diriger des cellules informatiques. J'ai travaillé en tant qu'expert informaticien dans différentes secteurs : Forces Spéciales, Forces Sous-Marines et enfin au sein de la division des Opérations, directement attaché à l'Etat-Major de l'Atlantique.



Mes études techniques et scientifiques en électronique numérique, en télécommunications et réseaux puis en informatique, me permettent de maîtriser tous les aspects théoriques de l'informatique en général et curieux de nature, je me documente et me tiens à jour comme un véritable passionné. Je suis également radioamateur, occupé principalement à l'écoute de signaux numériques et j'effectue des recherches en cryptanalyse.