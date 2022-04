Elsa MONSCH

Traductrice diplômée de la Faculté de Traduction et d'Interprétation (FTI) de Genève, je traduis de l'allemand et de l'anglais vers le français. Forte d'une expérience de trois ans en agences de traduction, je travaille désormais à mon compte et suis constamment en quête de nouvelles missions. Recherches approfondies, précision de la langue et respect systématique des délais sont les maîtres-mots de mon travail.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Indesign

Juridique

Révision

SDL TRADOS

Traduction

Traduction allemand

Traduction économique

Traduction juridique

Trados 2015

Transcréation

Traduction technique