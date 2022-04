Elsa PÉLICAN

Je recherche actuellement une entreprise pour un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une spécialisation en droit immobilier et de l'urbanisme.

Mon expérience en notariat, ainsi qu'au service de la publicité foncière m'ont permis d'acquérir des compétences en droit immobilier et foncier, également en droit des suretés, crédits, garanties et financement spécifiques.

La suite de mes études, en droit des affaires m'a permis de développer des compétences en droit des sociétés et en fiscalité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Fidji

Inot

Génapi

Polyacte