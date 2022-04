QUAND LA FORCE D'AVANCER VOUS MANQUE, FAITES VOUS ACCOMPAGNER !



Diplômée d'un Master II Droit Economique et Relations d'Affaires, forte d'un expérience de plus d'une douzaine d'année en direction d'entreprise, j'ai décidé de vous faire bénéficier de mes expertises que vous soyez un particulier soucieux de votre patrimoine ou un professionnel aguerri aux problématiques économiques.



Je vous propose de vous accompagner dans le développement et le pilotage de votre entreprise (TPE-PME) ou dans la gestion de votre patrimoine immobilier.



Avec une prépondérance pour la gestion immobilière et patrimoniale, je vous apporte des solutions dans la gestion de vos biens immobiliers, de vos fonds de commerce, de votre entreprise.



Que vous souhaitiez vendre, acheter, louer ou encore donner un nouvel élan à votre activité, je saurai vous insuffler l'impulsion nécessaire à la valorisation.



TPE et PME, particuliers, je vous permets d'accéder à des services et conseils en immobilier et relations d'affaires dignes de grandes entreprises, car aujourd'hui on exige toujours plus de vous.



Bénéficiez de mes connaissances, de mon expertise et de mes qualités en management et coaching pour favoriser votre développement économique.



Je vous accompagne dans l'estimation, la négociation, la cession/reprise de votre fonds de commerce, de votre entreprise, de votre clientèle, de votre patrimoine.



Contactez-moi à cloedenjean@outlook.com



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Gestion de projet

Baux commerciaux

Management

Gestion ressources humaines

Contentieux

Juriste d'entreprise

Gestion de patrimoine

Gestion administrative

Savoir Être • Travail en équipe

Développement économique

Expert

Administratif

Direction générale

Franchise

Luxe

Gestion immobilière

Dirigeant