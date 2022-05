Yohann MAUGER

SAVOIR FAIRE Team Management System®



Propulser, Organiser

- Fixer des objectifs clairs et s’assurer que chacun comprenne le rôle qu’on attend de lui, ce qui doit être effectué et dans quels délais, que le projet soit technique ou non

- Trouver des moyens pour rendre les idées opérationnelles

- Pousser à la mise en œuvre

- Prendre des décisions

- S’organiser, respecter les délais



Faciliter le passage du dire au faire

- Mettre en pratique des idées, mener une innovation à terme

- Avoir une approche analytique des sujets, fonctionner en mode projet

- Organiser de nouvelles activités

- Analyser les sujets, projeter divers scénarios avant de prendre une décision

- Garder toujours à l’esprit les possibilités et les limites de l’organisation



Explorer, Promouvoir

- Capter et mettre en valeur une idée, faire en sorte qu’elle suscite de l’enthousiasme

- Favoriser le travail sur des projets ou des prototypes

- Faire de la veille technologique

- Fonctionner en réseau



Coordonner

- Rechercher une vision d’ensemble

- Coordonner en transverse

- Gérer du multitâche

- Travailler avec tous types de personnes



Mes compétences :

Gestion de parc

CCNA

Sécurité

Supervision

Réseau

CISCO

Gestion de projet

ESXi

Administration

Management opérationnel

Direction des systèmes d'information

Virtualisation

Veeam