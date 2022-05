Linda LENS

Consultante en Ingénierie de la formation et systèmes d'emploi, je vous propose de :

•faire le point sur votre métier, votre fonction, prendre du recul, identifier vos compétences et aptitudes,

•bâtir un projet en cohérence avec vos aspirations et le marché de l’emploi,

•préparer votre parcours de formation pour progresser,

•préparer votre mobilité interne ou externe, vous améliorer dans votre métier, en changer ou changer d’entreprise.



MES POLES DE COMPETENCES



INSERTION-EMPLOI

- Maîtrise du dispositif social, des mesures pour l'emploi et des procédures d'insertion

- Conception d'outils pédagogiques variés pour optimiser la progression de chaque participant

- évaluation de parcours individuels

- mise en oeuvre des méthodologies de recherche d'emploi

- Aide à la Recherche de contrat d'apprentissage et d'emploi

- Maîtrise des techniques de communication, gestion du stress



ORIENTATION

- Construction de projets professionnels adaptés à la personne et aux réalités du marché du travail

- Animation d'ateliers en collectif de tous niveaux

- Utilisation de tests psychométriques (inventaire de personnalité, tests d'intérêts professionnels, mesure du potentiel intellectuel...)



CONSEIL

- Connaissance de l'environnement socio-économique de la Région

- Participation à la vie des acteurs locaux institutionnels et professionnels :







Mes compétences :

Enseignement supérieur et recherche

Insertion socioprofesionnelle

Bilan de compétences

TRS

Recrutement

Communication

Formation continue

VAE

Enseignement

Management

Droit

Gestion de projet